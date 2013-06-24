До виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту «Армія відновлення» вже долучилось майже 5 тисяч безробітних в десяти регіонах. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна в ефірі Національного телемарафону, передає Урядовий портал.

«На сьогодні до «Армії відновлення» залучено майже 5 тисяч безробітних у 10 областях. Ці люди отримують за виконання суспільно корисних робіт оплату в розмірі 6700 грн, що є більшим, ніж середня виплата допомоги з безробіття. Тож участь в цій програмі є вигідною для безробітних. Минулого року держава профінансувала виконання таких робіт на 29 млн грн. У 2023 році на це передбачено 104 млн грн. Тож закликаємо регіони активно користуватись можливістю щодо організації робіт з відновлення», - сказала Тетяна Бережна.

За її словами, перелік суспільно корисних робіт, які здійснюються в конкретному регіоні, залежить від його потреб. Безробітні можуть бути залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Це можуть бути роботи з облаштування та укріплення блокпостів, вирубки дерев для формування окопів, заготівлі дров для військових та населення, розбору завалів та відновлення житлових будинків, пошкоджених у результаті бойових дій, розвантаження та фасування гуманітарної допомоги, приготування їжі військовим, плетіння маскувальних сіток.

Лідерами в залученні безробітних до суспільно корисних робіт є Полтавська область - 1418 осіб, Сумська - 980 осіб, Київська - майже 900 осіб.

Заступник Міністра також зазначила, що Уряд минулого року запровадив низку активних програм з метою зменшення рівня безробіття та покращення ситуації на ринку праці, які продовжують діяти й у 2023 році. Зокрема, це грантова програма єРобота, яка є дуже популярною серед українців. Минулого року нею скористались понад 2,5 тисячі підприємців, яким держава надала грантів на започаткування й розвиток бізнесу на 1,56 млрд грн.

«Кожен з цих підприємців при отриманні гранту має виконати обов'язкову умову - створити нові робочі місця. Ми розраховуємо, що завдяки реалізації різних програм проекту єРобота - мікрогрантів, грантів на розвиток переробних підприємств, садівництва й тепличного господарства - буде створено 300 тисяч робочих місць», - зазначила Тетяна Бережна.

Серед інших програм стимулювання зайнятості вона назвала виплату компенсацій роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Підприємці отримали минулого року компенсації на загальну суму 200 млн грн за працевлаштування 16,5 тисяч внутрішніх переселенців. Цьогоріч Уряд передбачив на реалізацію цієї програми 308 млн грн.

Також продовжує діяти програма релокації підприємств, за якою держава надає підтримку бізнесу у переміщенні виробничих потужностей, а також співробітників підприємств з сім'ями, у більш безпечні регіони. Нині за цією програмою переміщено 790 підприємств, 80% з яких вже відновили роботу на новому місці. Завдяки програмі релокації вдалося зберегти понад 35 тисяч робочих місць. Окрім того, роботу на релокованих підприємствах знайшли ще понад 7 тисяч осіб.