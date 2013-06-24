До виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту «Армія відновлення» залучено 8,5 тисяч безробітних в 13 регіонах. Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко.  

«Проект «Армія відновлення», спрямований на залучення людей, що тимчасово втратили роботу, до виконання суспільно корисних робіт з відбудови країни, набирає популярності. На сьогодні він реалізується вже у 13 областях, на днях долучились Дніпропетровська та Львівська області. До виконання суспільно корисних робіт лише з початку цього року було залучено 4900 людей, які були безробітними, а загалом з часу старту проекту залучено 8,5 тисяч осіб. Вони отримують від держави оплату за роботу щонайменше 6700 грн, що є більшим, ніж середній розмір допомоги з безробіття. За виконання робіт держава виплатила учасникам “Армії відновлення” вже майже 56 млн грн», - повідомила Юлія Свириденко.

Лідерами за кількістю залучених безробітних до виконання суспільно корисних робіт є:

  • Полтавська область - залучено 2 621 особа;
  • Донецька - 1350 осіб;
  • Київська - 1193 особи;
  • Сумська - 1179 осіб.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше людей залучають до:

  • будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб; 
  • розвантаження та фасування гуманітарної допомоги; 
  • надання соціальних послуг в Пунктах незламності;
  • розбору завалів та відновлення житлових будинків і приміщень, пошкоджених в результаті бойових дій;
  • облаштування та укріплення блок-постів, підвальних приміщень під укриття;
  • розчищення залізничних колій та автомобільних доріг; 
  • заготівлі дров для військових та населення. 

На 2023 рік в бюджеті Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на організацію суспільно корисних робіт передбачено  104 млн грн. 

 