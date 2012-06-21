У порт Антверпена цими вихідними прибуде найбільший у світі приватний корабель-лікарня Global Mercy («Глобальне милосердя»). У липні корабель залишив верф у Китаї, де його збудували, й успішно пройшов усі обов’язкові випробовування. Під час проходу судна Суецьким каналом його було звільнено від оплати на знак поваги до його благородної місії. Корабель рухається до берегів Африки, де надаватиме безоплатну допомогу місцевому населенню. «На мою думку, корабель милосердя — чудова ідея, вона дарує надію на одужання жителям багатьох африканських країн», — заявив журналістам президент Сенегалу Макі Салл, який спільно з урядом Єгипту сприяв безперешкодному проходженню судна Суецьким каналом. В Африці Global Mercy зустрічатимуть навесні 2022 року.

До Бельгії судно прибуде з Мальти, де його додатково дообладнали. У порту Антверпена Global Mercy перебуватиме з вересня 2021 року по лютий 2022 року. За цей період усі роботи з устаткування та облаштування плавучої лікарні має бути завершено. У порту Антверпена судно стоятиме, його обслуговуватимуть безкоштовно.

Встановлюватимуть медичне обладнання та інформаційні системи на кораблі волонтери не лише з Бельгії, а й усього світу. Як повідомив директор антверпенського порту Еннік Де Ріддер, десятки компаній, які працюють у порту, погодилися надати всю можливу допомогу для облаштування Global Mercy та підготовки його до першої місії.

Global Mercy — не перший плавучий госпіталь. Біля берегів Африки вже курсує подібний корабель African Mercy — «Африканське милосердя». Тепер ці два медичні судна працюватимуть спільно і, як очікується, зможуть обслуговувати вдвічі більше пацієнтів, проводити не лише хірургічні операції, а й навчання й тренінги медичних працівників із найбідніших країн Африки.

Global Mercy здатен умістити а борту до 950 осіб — членів екіпажу, лікарський персонал і волонтерів. Завдовжки судно 174 метри, завширшки — 28,6 метра. На його борту буде шість операційних, 200 ліжкомісць, лабораторія, поліклініка й стоматологічні кабінети. Загальна площа лікарняного відділення становить сім тисяч квадратних метрів. У плавучій лікарні щороку безоплатно працюватимуть понад тисячу професійних лікарів-волонтерів. Перший порт заходу корабля Global Mercy навесні 2022 року — столиця Сенегалу Дакар.