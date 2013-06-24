Міноборони білорусі повідомило про прибуття в неділю «авіаційної складової» військово-космічних сил зс рф для проведення 16 січня - 1 лютого спільних льотно-тактичних навчань.

Про це передає Укрінформ із посиланням на Телеграм-каналвідомства.

За його інформацією, навчання пройдуть у межах так званого спільного регіонального угруповання військ (сил). Під час проведення льотно-тактичного навчання буде задіяно всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО зс білорусі.

Про проведення спільних з рф льотно-тактичних навчань міноборони білорусі вперше повідомило 5 січня без уточнення термінів та деталей.