Після гармат М777 та FH70, САУ Ceasar та М109А3 це п’ятий вид артилерії калібру 155 мм, який нам вдалося залучити. Про це повідомив у фейсбуці міністр оборони Олексій Резніков.За його словами, ключовим стратегічним рішенням минулого періоду стала зміна філософії: ми переводимо ЗСУ на важке озброєння, яке використовують держави-члени НАТО. Передовсім це стосується артилерії, яка відіграє визначальну роль.

«Ми чітко усвідомлювали вже на початку березня, що під час інтенсивної війни з росією наші ресурси виснажуються і в запасах непорівнянні із противником. Спиратися тільки на радянську зброю — це був би заздалегідь програшний шлях. Тому звертаючись по допомогу до партнерів, ми ініціювали постачання артилерії калібру 155 мм та інших важких озброєнь», — зазначив урядовець.Він навів кілька прикладів, які вже публічно оголосили партнери. Міністерство оборони забезпечило постачання ЗСУ понад 150 артилерійських платформ калібру 155 мм. Запаси снарядів цього калібру вже на 10% переважають запаси снарядів великих калібрів радянського типу, які були станом на 24 лютого 2022 року. А ефективність цих снарядів вища, ніж радянських зразків, тому менші витрати.

Одночасно було поставлено понад пів сотні гармат інших значних калібрів. А також снарядів до них, які становлять понад 75% обсягу, що був на початку повномасштабного російського вторгнення.Десятки одиниць РСЗВ радянського зразка та десятки тисяч снарядів, сотні мінометів і сотні тисяч пострілів до них зміцнили нашу оборону за цей період.За постачанням ЗСУ танків та іншої бронетехніки радянського зразка, що сумарно вже рахується на сотні, Міноборони України конкурує за лідерство з російською армією.

На прикладі отримання зброї видно, що це командна робота, яку очолює Президент Володимир Зеленський. До неї активно залучені Кабінет Міністрів на чолі із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і Офіс Президента під керівництвом Андрія Єрмака.

Міністр підкреслив, що, наприклад, за артилерією калібру 155 мм Міноборони вже виконало початковий запит від Збройних сил на 90%. На 100% цю початкову потребу буде закрито протягом тижня-двох. Але змінюються обставини на полі бою — збільшується потреба. Генштаб реагує на зміну оперативної обстановки — Міноборони змінює завдання своїй команді відповідно до його запитів.

Уже є чіткий план постачання артилерії до кінця липня.За словами Олексія Резнікова, днями оголошено, що американські та британські партнери вирішили надати РСЗВ. Наші воїни вже деякий час навчаються ними управляти.«Тому ми наголошуємо: Україні конче потрібне важке озброєння, і дуже швидко. Ми довели, що у нас немає страху перед кремлем, на відміну від багатьох інших. Але ми як країна не можемо собі дозволити стікати кров’ю, втрачаючи наших найкращих синів і доньок.

Не можу сказати, що задоволений темпами та кількістю постачання зброї. Категорично ні. Але я безмежно вдячний країнам, які нас підтримують. Зокрема США, Великій Британії, Польщі, нашим балтійським друзям. Усім іншим державам, які допомагають стримувати російське зло», — наголосив урядовець.