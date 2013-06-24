Згідно з рішенням РНБО та уряду, «Оператор ГТС України» надав екстрену допомогу Молдові обсягом 15 мільйонів кубометрів газу у вигляді тимчасової позички задля стабілізації тиску в молдовській газотранспортній системі. Зроблено це на період організації додаткових закупівель блакитного палива тамтешніми відповідними структурами.

«Саме так діють друзі та партнери. Дуже добре пам’ятаю, коли у березні 2018 року Газпром за 15 хвилин до початку постачання заявив про відмову, незважаючи на отриману попередню оплату від України. Тоді всі ми підтримали країну та зменшили споживання, — написав на своїй сторінці у фейсбуці генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон. — Майже аналогічну ситуацію переживає Молдова. Газпром значно зменшив постачання газу та збільшив його вартість. РФ готова надати знижку в разі політичних поступок від нового проєвропейського уряду Молдови. Це приклад використання газу як гібридної зброї».

Він переконаний, що настав час Європі реагувати на агресивну поведінку Газпрому, яка призвела до енергетичної кризи в ЄС та Молдові.