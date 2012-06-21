Український плавець Михайло Романчук, який сьогодні завоював «бронзу» на дистанції 800 метрів вільним стилем на Олімпійських іграх в Токіо, назвав незвичайним фінальний заплив.

Про це Романчук розповів пресслужбі Національного олімпійського комітету України (НОК).

«Це був дуже складний і незвичайний фінал. Я дуже сподівався поліпшити свій олімпійський рекорд, який встановив у півфіналі. Але радує, що його так і не перевершили. Буду готуватися до старту на 1500 метрів», – зазначив Романчук.

«До цієї нагороди я йшов 18 років. З 6 років, коли почав займатися плаванням і прийшов до свого тренера Петра Нагірного, разом з яким і вдалося досягти всіх результатів. Звичайно, без нього б нічого цього не було», – додав новоспечений призер Олімпійських ігор.

Михайло подякував усім українським уболівальникам за підтримку. Незважаючи на невелике розчарування, все ж зазначив свій бойовий настрій на новий старт на 1500 метрів, на який вийде вже завтра, 30 липня.