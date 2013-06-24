Вчора, 8 червня Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив у своєму Telegram-каналі, що друга частина траншу в розмірі 11,4 млн доларів США в межах інвестиційного проекту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» надійшла до загального фонду державного бюджету. Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністр зауважив, що в березні 2022 року МОН спільно з Мінфіном здійснили реструктуризацію частини позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку на суму 100 млн доларів США, а вже у квітні загальний фонд державного бюджету України отримав 88,6 млн доларів США.

«Від Світового банку надійшло 100 млн доларів США. Ці кошти будуть використані для соціальних виплат – зарплат, пенсій, стипендій тощо. Ми вдячні Світовому банку за оперативне реагування на критичні потреби України та підтримку українського народу у важкі часи», – зазначив Міністр.

Нагадаємо, Уряд здійснив перерозподіл видатків для модернізації ЄДЕБО та видання підручників для осіб з ООП.