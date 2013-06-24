За оперативними даними Державної казначейської служби, за лютий 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 132,2 мільярда гривень.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження було отримано за рахунок:

податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів — 27,1 млрд грн;

податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів — 15,1 млрд грн (зібрано 21,7 млрд, відшкодовано 6,6 млрд грн);

податку на доходи фізичних осіб та військового збору — 13,0 млрд грн;

податку на прибуток підприємств — 7,4 млрд грн;

акцизного податку — 7,0 млрд грн;

рентної плати за користування надрами — 2,7 млрд грн;

ввізного та вивізного мита — 2,3 млрд гривень.

За лютий 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 51,4 млрд грн у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у лютому 2023 року становили 36,8 млрд грн.

Загалом до державного бюджету за січень — лютий 2023 року надійшло 284 млрд грн, зокрема до загального фонду — 236,6 млрд грн.

За оперативними даними ДКСУ, за січень — лютий 2023 року касові видатки державного бюджету становили 446,6 млрд грн, зокрема загального фонду — 410,3 млрд грн, або 86,8% розпису звітного періоду.

За перші два місяці 2023 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 161,1 млрд грн, зокрема загальний фонд — у сумі 172,1 млрд грн, проти запланованого розписом загального фонду на січень — лютий 2023 року дефіциту в сумі 326,1 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень — лютий 2023 року становили 226,8 млрд грн, або 58,8% запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 84,0 млрд грн, зокрема в іноземній валюті — 14,7 млрд грн (308,7 млн дол. США та 86,9 млн євро). За рахунок випуску військових ОВДП залучено 21,8 млрд грн.

Із зовнішніх джерел залучено 142,8 млрд грн, зокрема:

118,7 млрд грн (3,0 млрд євро) коштів ЄС макрофінансової допомоги відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС від 16.01.2023;

18,2 млрд грн (498,0 млн дол. США) позики МБРР у межах Четвертого додаткового фінансування проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні»;

5,9 млрд грн (150,0 млн євро) позики МАР у межах проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні».

Платежі з погашення державного боргу за січень — лютий 2023 року становили 47,7 млрд грн (94,1% плану), платежі з обслуговування — 12,6 млрд грн (100% плану).

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