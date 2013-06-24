Віце-прем'єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров: «З кожним днем дедалі більше компаній приєднуються до Дія.City. Сьогодні це вже 262 компанії-резидента.

Ми адаптували проект під нові реалії, щоб простимулювати нові напрями та дати ще більшій кількості компаній можливість користуватися стимулами Дія.City. Тепер до простору можуть приєднатися компанії, основний напрям роботи яких — хостинг та хмарні датацентри, продукти для оборонної, промислової та побутової сфер, а також міжнародні карткові платіжні системи.

За новими видами діяльності в Дія.City вже долучилися 13 компаній, зокрема Ajax Systems Manufacturing, De Novo, GigaCloud, TAS link, Softjourn та інші.

Кожен із резидентів працює за сприятливими податковими та правовими умовами. І головне — міцно тримає наш економічний фронт.

За підрахунками, тільки в лютому-квітні надходження в український бюджет від резидентів Дія.City становили 1,3 млрд грн. З них — понад 57 млн грн військового збору. Це важливий внесок у нашу спільну перемогу».