5300 аптек і аптечних пунктів у всій країні відпускатимуть інсулін за електронними рецептами безплатно або з доплатою. Вартість інсулінів аптекам відтепер напряму відшкодовуватиме Національна служба здоров’я України.

«Національна служба здоров’я стане єдиним платником за програмою. На відшкодування вартості інсулінів з 1 жовтня і до кінця року передбачено 660 мільйонів гривень. Цього достатньо, щоб за умови дотримання чітких правил забезпечити пацієнтів інсуліном безплатно. Усі учасники процесу користуватимуться тими перевагами, які надає єдиний платник, як це зараз відбувається з програмою «Доступні ліки». На прикладі цієї програми всі побачили, що співпраця держави та бізнесу відбувається прозоро і за єдиними, однаковими для всіх правилами. Тому аптеки долучаються охоче. Маємо стрімку динаміку укладення договорів з аптеками за напрямом реімбурсації інсулінів», — прокоментував т.в.о. голови НСЗУ Дмитро Самофалов.

На 1 жовтня кількість аптек, у яких пацієнт зможе отримати інсулін, у країні зросла вчетверо. Станом на 1 жовтня до програми реімбурсації інсулінів приєдналися понад 560 аптечних закладів — юридичних осіб, які мають 5300 місць відпуску, тобто аптек і аптечних пунктів, у всій країні. Найбільша кількість аптек і аптечних пунктів, які на 1 жовтня приєдналися до урядової програми реімбурсації інсулінів, у таких областях: Харківська — 560, Дніпропетровська — 492, Львівська — 383.

Доступ для пацієнтів із цукровим діабетом до необхідних ліків значно поліпшено. Наприклад, у Житомирській області раніше інсулін можна було отримати у 59 аптеках. Нині ця кількість зросла до 130. У Луганській раніше кількість аптек, де пацієнти отримували інсулін за паперовим рецептом, становила 23, тепер — 150. У Миколаївській області хворі отримували інсулін у 29 аптеках, нині їхня кількість збільшилася до понад 100.

Упізнати таку аптеку можна буде за наліпкою «+Інсуліни». Знайти їх допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за безплатним номером 16-77.