За сприяння та координації Мінреінтеграції до одної з лікарень звільненого Херсона передано медичне обладнання як гуманітарну допомогу. Так, Херсонська лікарня отримала біохімічний напівавтоматичний аналізатор, автоматичний гематологічний аналізатор, наркозно-дихальний апарат та електрокардіограф. Про це повідомляє Урядовий портал.

Обладнання було закуплено та передано Благодійним фондом «Центр соціальних проектів майбутнього», який активно допомагає постраждалим громадам у межах проекту «Центр допомоги під час війни».

Загальна вартість гуманітарної допомоги склала майже 1 мільйон гривень.

Варто зазначити, що медзаклад володіє найпотужнішим у регіоні науковим потенціалом – тут працюють 8 кандидатів медичних наук. Тож новітнє обладнання має забезпечити кваліфіковане надання як первинної, так і вторинної медичної допомоги мешканцям деокупованого обласного центру.