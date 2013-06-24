Маємо встигнути доставити безплатні дрова прифронтовим районам до початку холодів. Про це йшлося на міжвідомчій нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Триває забезпечення жителів прифронтових регіонів безплатною паливною деревиною. Зокрема, на Миколаївщині людям уже роздали 600 м3 дров із 2300 м3, які доставили. Решта потрапить до домогосподарств найближчими днями.

Половина областей вже уклала необхідну кількість угод з лісогосподарствами та постачальниками паливної деревини. Харківщина, Сумщина, Запоріжжя та Донеччина поки що мають лише половину укладених угод. Варто поквапитися, щоб встигнути вчасно забезпечити людей паливом до холодів. «Усі угоди з лісогосподарствами та постачальниками паливної деревини потрібно укласти якнайшвидше!» — поставила завдання перед обласними військовими адміністраціями урядовець.