До Інтернаціонального легіону, який створено в Україні у зв’язку нападом російської федерації, долучилися добровольці з 55 країн з усіх континентів.

Про це заявив речник Інтернаціонального легіону оборони України Дам'єн Магру на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

«У нас є представники 55 країн з усіх континентів, навіть таких далеких, як Бразилія, Південня Корея, Австралія», - сказав Магру.

Він поінформував, що найбільше в легіоні американців і британців, за ними йдуть поляки та канадці, а потім - представники різних країн. Зокрема, досить велика кількість - із країн Балтії та північних країн, серед яких речник Інтернаціонального легіону виділив Фінляндію.

Магру відмовився назвати загальну кількість легіонерів, пославшись на конфіденційність інформації.

Відповідаючи на запитання про фінансування, речник зазначив, що Інтернаціональний легіон входить до складу Збройних сил України і фінансується з оборонного бюджету.

«Це стосується всіх видатків на проживання, зарплати бійців, зброїта амуніції. У нас є додаткові благодійні кошти від приватних донорів, насамперед західних. Зібрані на різних платформах кошти ми витрачаємо виключно на обладнання для наших бійців, яке не входить у стандартний військовий пакет, що видається ЗСУ, і потрібне на полі бою, але не фінансується через державні канали України», - поінформував речник Інтернаціонального легіону.

Нагадаємо, 6 березня Міністерство оборони України разом з IT-волонтерами створили сайт для прийняття заявок на вступ до International Legion for the Territorial Defence of Ukraine.

Верховна Рада 14 квітня схвалила зміни до Закону «Про розвідку», врегулювавши питання щодо прийняття осіб з іноземним громадянством до розвідки.