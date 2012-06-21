Про це під час засідання уряду сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Сумарно до кінця літа Україна має домовленості на поставку 13 млн доз вакцин. Тобто ми маємо необхідну кількість вакцин для всіх охочих”, – сказав Шмигаль.
Зараз в Україні щеплення проти COVID-19 роблять чотирма вакцинами - AstraZeneca (Covishield, SKBio), Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech; CoronaVac виробництва Sinovac Biotech, Moderna.
З 21 липня в Україні розпочався п'ятий етап кампанії вакцинації проти COVID-19, під час якого щеплення від коронавірусної хвороби можуть отримати всі бажаючі віком від 18 років.
18 липня в Україну було доставлено 2 млн доз вакцини американського виробника Moderna, яку було надано Україні в рамках глобальної ініціативи COVAX. Станом на 21 липня в Україні щеплено 2 778 377 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 501 291 особа.