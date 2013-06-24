У четвер, 29 вересня, на більшій частині території України істотних опадів не очікується, повітря вдень прогріється максимально до 24°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«Мінлива хмарність. Уночі у північно-східних областях та на крайньому заході країни, вдень у більшості районів Правобережжя невеликі дощі(на Закарпатті помірний, вдень місцями значний дощ, гроза); на решті території без істотних опадів. У південних, центральних та східних областях вночі та вранці туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 4-9°, вдень 15-20° (в Карпатах близько 10°); на решті території вночі 8-13°, вдень 19-24°», - зазначається у повідомленні.

У Києві та Київській області переважатиме мінлива хмарність, у регіоні вдень місцями пройде невеликий дощ. Температура у столиці вночі становитиме 7-9°, вдень 16-18°, по області вночі буде 4-9°, вдень 15-20°.

За прогнозом, 30 вересня вночі в Україні, крім півдня та сходу, вдень у західних областях та на Лівобережжі, 1 жовтня у західних, північних, вдень місцями і в центральних областях пройдуть дощі, окремі грози; на решті території без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°; у південній частині вночі 12-17°, вдень 23-28°.

У Києві та області в ці дні буде хмарно з проясненнями, часом дощ, лише вдень 30 вересня без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Температура у регіоні вночі 9-14°, вдень 18-23°, у столиці термометри уночі покажуть 12-14°, вдень близько 20°.

У наступні два дні в Україні теж дощитиме. Зокрема, 2 жовтня очікуються невеликі, вдень у північних та центральних областях помірні дощі, лише у східних, вночі й південних областях без опадів. Наступного дня, 3 жовтня, невеликі дощі пройдуть на сході, південному сході, вночі і на Закарпатті та в Карпатах, вдень у західних, місцями північних областях.

Температура вночі 8-13° на сході та півдні країни до 16° (3 жовтня у західних та північних областях 4-10°); вдень 2 жовтня 13-19°, у східних та південно-східних областях 20-26°, 3 жовтня 10-16°, на півдні країни до 20°.

У Києві та області 2 жовтня вночі пройде невеликий, удень помірний дощ; температура у столиці вночі 11-13°, вдень 16-18°, по області вночі 8-13°, вдень 13-18°. 3 жовтня опадів не прогнозують, температура у Києві вночі становитиме 7-9°, вдень 13-15°, у регіоні вночі буде 4-9°, вдень 10-15°.