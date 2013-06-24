На спільній нараді Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ з представниками вітчизняних виробників та громадських організацій було обговорено результати першого етапу експериментального носіння нових зразків жіночої форми. Про це повідомляє Урядовий портал.

Присутніми були запропоновані варіанти конструктивних змін до діючої моделі костюму літнього польового з урахуванням особливостей анатомії жіночої фігури та продемонстровані чотири нових зразки літнього однострою.

За результатами зустрічі прийнято рішення виготовити нову партію зразків форми для передачі у підрозділи. Очікується, що її випробування завершиться до кінця травня.

Окрім того, наразі у війську тривають дослідні випробування зразків жіночої білизни, наданих громадськими організаціями «Forma two» та «Смілива Україна».

Якщо ці зразки отримають схвальні відгуки військовослужбовиць, Управління матзабезпечення до травня розробить відповідну технічну специфікацію Міністерства оборони України.

«На сьогодні у ЗСУ служать 41 тисяча жінок, ще близько 19 тисяч - є цивільними працівницями, які працюють задля потреб армії. Безпосередньо у бойових діях бере участь близько 5 тисяч жінок. Окрім зручної форми, ми також продовжуємо і роботу щодо забезпечення наших захисниць і бронежилетами з урахуванням антропологічних особливостей. Експериментальний зразок бронежилету для жінок вже розроблено, проведено низку робочих зустрічей із представниками потенційних виробників, які спроможні виготовляти бронежилет для захисниць. Після проведення технічної специфікації і успішних польових випробувань, бронежилети будуть поставлені на забезпечення до Збройних Сил України. Я сподіваюсь, вже скоро ми зможемо прозвітувати про позитивні результати», - сказав Міністр оборони Олексій Резніков.