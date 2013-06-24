Відновлення територіальної цілісності України і контролю над Кримом означатиме прихід туди Європейського Союзу, розвиток ринку та залучення інвестицій, повернення справедливості й нормальності. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на першому парламентському саміті Кримської платформи, повідомляє Укрінформ.

Президент запевнив, що повернення українського прапора передбачатиме захист прав людини, свободи для всіх жителів Криму, для всіх спільнот — етнічних, релігійних, — можливість вільно говорити і поширювати правду.

Він наголосив, що відновлення Криму після української перемоги обговорюється разом з відновленням усіх інших регіонів України як невід’ємної частини ціннісного, інфраструктурного, інвестиційного і культурного простору всієї Європи, та відзначив, що Україна наближається до повернення Криму щоденно.

Перший парламентський саміт міжнародної Кримської платформи відбувся у хорватському Загребі, участь у ньому взяли делегації з понад 50 країн та інституцій, загалом близько 400 політиків з усього світу.