Прем’єр-міністр Денис Шмигаль спільно із Президентом України Володимиром Зеленським представив колективу Міністерства внутрішніх справ нового очільника Ігоря Клименка.

«Серед головних завдань Ігоря Володимировича — довіра й повага. Щоб наші діти довіряли українським поліцейським і самі хотіли ставати поліцейськими, нацгвардійцями, рятувальниками, прикордонниками. Щоб наші громадяни поважали Міністерство внутрішніх справ. І щоб «Гвардія наступу», яка нині формується, стала міцним елементом наших сил оборони та безпеки», — сказав Президент України. Прем’єр-міністр зазначив, що Ігор Клименко — професійний генерал, який глибоко розуміє процеси в міністерстві.

«Переконаний, усі поставлені Президентом і Кабінетом Міністрів завдання буде виконано успішно й швидко. Ключові з них: захист нашої Батьківщини, визволення окупованих територій, охорона кордонів, забезпечення порядку всередині країни. У тилу також потрібен спокій. Тил має забезпечувати нашу перемогу», — наголосив Денис Шмигаль. Ігор Клименко запевнив, що весь колектив МВС працює, щоб виконати поставлені завдання.