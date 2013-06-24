«У нашій області понад 70 тис дітей-переселенців, майже 50 тис з них – школярі. Тільки 20% записалися до навчальних закладів регіону. Решті вже час подавати заяви. Бо саме зараз формуються класи, вчителі складають плани», – наголосила заступниця голови Дніпропетровської ОВА Ольга Горб.

Вона нагадала: переселенців до шкіл зараховують за спрощеною системою. Не біда, якщо під час переїзду загубили документи на дитину.Знадобиться лише довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. З нею потрібно звернутися до найближчої школи. Там з дитиною проведуть співбесіду, аби визначити рівень її знань.