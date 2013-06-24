Міністерство соціальної політики нагадує, що для вашої зручності працюють низка інформаційних ресурсів щодо соціального захисту населення, а саме:

Національна соціальна сервісна служба України (Нацсоцслужба) - (044) 289- 87-89, info@nssu.gov.ua. (сайт - https://nssu.gov.ua, сторінка у мережі Фейсбук   https://www.facebook.com/nssu.national.social.service.ukraine

Тут можна дізнатися інформацію щодо:

- реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, захисту прав дітей;

- здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей;

- реалізації державної політики у сфері волонтерської діяльності,

- реалізації надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.

Контакт-центр Пенсійного фонду України - 0-800-503-753,

(044) 281-08-70, (044) 281-08-71, info@pfu.gov.ua, (сайт – www.pfu.gov.ua, сторінка у мережі Фейсбук - https://www.facebook.com/pfu.gov.ua.

- консультація громадян з пенсійних питань.

Крім офіційного сайту міністерства, функціонує два сайти Фондів:

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю (сайт - https://www.ispf.gov.ua, сторінка у мережі Фейсбук - - https://www.facebook.com/ispf.gov.ua.

Регіональні відділення фонду - https://www.ispf.gov.ua/pro-fond/regionalni-viddilennya).

Тут можна знайти інформацію щодо:

- забезпечення технічними засобами реабілітації;

- реабілітації дітей;

- взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю в областях.

Фонд соціального страхування України

(сайт  – http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/index;jsessionid=141F4C89AAF2759D44D293D48C6A3EF2, 
сторінка у мережі Фейсбук - https://www.facebook.com/SocialFundUA.

Номери гарячих ліній робочих органів виконавчої дирекції Фонду - http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/981073).

Інформація щодо:

- профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань;

- контролю за обґрунтованістю видачі та продовження листків непрацездатності;

- надання медико-соціальних послуг.

Пресслужба Мінсоцполітики