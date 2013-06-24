Міністерство соціальної політики нагадує, що для вашої зручності працюють низка інформаційних ресурсів щодо соціального захисту населення, а саме:
Національна соціальна сервісна служба України (Нацсоцслужба) - (044) 289- 87-89, info@nssu.gov.ua.
Тут можна дізнатися інформацію щодо:
- реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, захисту прав дітей;
- здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей;
- реалізації державної політики у сфері волонтерської діяльності,
- реалізації надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.
Контакт-центр Пенсійного фонду України - 0-800-503-753,
(044) 281-08-70, (044) 281-08-71, info@pfu.gov.ua,
- консультація громадян з пенсійних питань.
Крім офіційного сайту міністерства, функціонує два сайти Фондів:
Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю (сайт - https://www.ispf.gov.ua, сторінка у мережі Фейсбук - - https://www.facebook.com/ispf.gov.ua.
Регіональні відділення фонду - https://www.ispf.gov.ua/pro-fond/regionalni-viddilennya).
Тут можна знайти інформацію щодо:
- забезпечення технічними засобами реабілітації;
- реабілітації дітей;
- взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю в областях.
Фонд соціального страхування України
(сайт – http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/index;jsessionid=141F4C89AAF2759D44D293D48C6A3EF2,
сторінка у мережі Фейсбук - https://www.facebook.com/SocialFundUA.
Номери гарячих ліній робочих органів виконавчої дирекції Фонду - http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/981073).
Інформація щодо:
- профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань;
- контролю за обґрунтованістю видачі та продовження листків непрацездатності;
- надання медико-соціальних послуг.
Пресслужба Мінсоцполітики