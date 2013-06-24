Коли міжнародна організація приймає рішення про нарахування грошової допомоги людям, що залишили заяву на платформі єДопомога, вона надсилає SMS-повідомлення з кодом банківського переказу від Western Union (MTCN-код) для отримання готівки. Про це повідомляє Урядовий портал.

Нагадуємо, рішення щодо надання допомоги приймають міжнародні організації. Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї.

Перевірити або відстежити переказ можна за посиланням https://www.westernunion.com/web/global-service/track-transfer

. Ви можете отримати грошовий переказ двома способами:

· Використавши MTCN-код для переказу грошової допомоги безпосередньо на свій банківський рахунок через онлайн-банкінг, якщо ви є клієнтами ПриватБанку, Ощадбанку або Акцент Банку (А-Банку)

· Отримати готівку у будь-якому відділенні наступних банків-партнерів: ПриватБанк, А-Банк (Акцент Банк), Райфайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Укргазбанк, Українська фінансова група, а також Укрпошта, Нова пошта

Які документи треба для отримання готівки у відділенні банку?

· Паспорт громадянина Україна

· ID картка

· Цифрові версії зазначених документів у державному мобільному додатку “Дія” (приймається усіма партнерами, крім Ощадбанку)

· Закордонний паспорт

Що робити у разі проблем з перерахуванням грошової допомоги?

· Якщо ви не можете переказати готівку на свій рахунок онлайн, відвідайте будь-яке відділення партнера Western Union (ПриватБанк, А-Банк (Акцент Банк), Нова пошта, Райфайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Укрпошта, Укргазбанк, Українська фінансова група)

· Якщо ви не можете отримати готівку у відділенні партнера Western Union, зателефонуйте нам за безкоштовним номером телефону 0800600122

Довідково

Western Union - це міжнародна система термінових грошових переказів, що об’єднує понад 200 країн і територій.

Гуманітарна платформа єДопомога створена Мінсоцполітики за підтримки Мінцифри, Світового Банку та ПРООН в Україні за фінансової підтримки Швеції. Платформа має три напрями: грошова допомога від держави (єДопомога державна); отримання та надання волонтерської допомоги (єДопомога волонтерська); виплати від міжнародних організацій (єДопомога міжнародна).

На платформі можна дізнатися, як отримати гроші від держави, залишити заявку на допомогу або запропонувати підтримати інших у забезпеченні продуктами харчування, одягом, ліками тощо.