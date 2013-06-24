Держприкордонслужба інформує про тимчасове припинення пропускних операцій в пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною та Румунією. Про це повідомляє Урядовий портал.

У зв’язку з відсутністю електроживлення, призупинено оформлення осіб та транспортних засобів у пункті пропуску «Солотвино», що на кордоні з Румунією та в пунктах пропуску «Косино» і «Дзвінкове» - на кордоні з Угорщиною.

Просимо врахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок та, по можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.