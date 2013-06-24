Сьогодні, 18 липня, у пункті пропуску «Краківець» в рамках проекту «Відкритий кордон» розпочалися роботи з дооблаштування. На пасажирському напрямку встановлюється накриття над павільйонами. Про це повідомляє Урядовий портал.

З 8:00 тимчасово призупинено пропуск легкових автомобілів на виїзд з України. Пропуск легкового транспорту та автобусів на в’їзд в Україну, а також вантажівок в обох напрямах продовжується.

Пропонуємо особам, які планують поїздки у Польщу, враховувати вказану інформацію та обирати інший зручний пункт пропуску. Це можуть бути пункти пропуску «Угринів», «Смільниця», «Грушів», або інші. Інформацію про пункти пропуску та їх завантаженість можна знайти на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Роботи у пункті пропуску «Краківець» триватимуть до 10 діб. Просимо осіб, для кого це може викликати певні незручності, з розумінням поставитися до ситуації. Роботи проводяться для покращення комфорту громадян, адже після встановлення накриття, люди у пункті пропуску отримають додатковий захист від спеки та дощу. Також після дооблаштування через цей пункт пропуску буде повністю відновлено рух пасажирських автобусів.