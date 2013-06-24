Інформація про способи отримання готівкою пенсії або грошової допомоги, коли ще не відновлена роботи банківських відділень на деокупованих територіях.

Громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Укра­їни, продовжує здійснюватися виплата пенсій, державної соціальної допомоги осо­бам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд, в тому числі шляхом зарахування, зокрема на платіжні банків­ські картки.

Слід зазначити, що фінансування пенсій на тимчасово окупованих територіях не припинялося.

Всі громадяни деокупованих територій, які мають право на такі виплати, можуть скористатися кількома інструментами, щоб зняти пенсійні виплати зі своїх рахунків:

1. Зняти готівку (за умови її наявності) з картки прямо на касі супермаркету, апте­ки, АЗС під час оплати покупки.

Така послуга доступна в торгівельних мережах (наприклад, «АТБ», «Varus», «Фо­ра», «Сім23», «Сільпо», «Аврора», АЗК «ОККО», «WOG» та багато інших (інформацію необхідно уточнювати безпосередньо на касах).

Щоб отримати готівку на касі торгової точки, необхідно оплатити товар банків­ською картою та повідомити касира про бажання зняти готівку. Підтвердження та­кої операції на касі супроводжується введенням PIN-коду банківської картки корис­тувача

Скористатися сервісами АТ «Укрпошта»:

• Перерахування коштів з картки для отримання готівки у відділенні Укрпошти або з доставкою за адресою проживання за допомогою послуги «З картки до­дому» https://www.ukrposhta.ua/perekaz-z-kartki-dodomu. При виборі послуги з картки додому, листоноша принесе переказ за вказаною адресою та передасть безпосередньо в руки отримувача протягом 2- х робочих днів. Для отримання переказу отримувачу необхідно лише пред’явити листоноші власний паспорт

Зняття коштів через POS-термінали у відділеннях АТ «Укрпошти»:

• держателі платіжних карток, зокрема платіжних засобів з підтримкою техноло­гії NFC (годинник, кільце, смартфон) VISA, Mastercard та ПРОСТІР мають мож­ливість отримувати готівкові кошти у поштових відділеннях Укрпошти через POS-термінали АТ «Укрпошта»;

• за одну операцію можна зняти від 50 до 15 000 гривень;

• комісія Укрпошти за видачу коштів через власні POS-термінали — 2% (окрім працівників АТ «Укрпошта»).

• щоб підтвердити операцію зняття готівки, потрібно ввести PIN-код. Пере­лік відділень поштового зв’язку АТ «Укрпошта», в яких є видача готівки через POS-термінали АТ «Укрпошта» можна переглянути за посиланням: https://www.ukrposhta.ua/doc/pos-terminal/perelik-VPZ-POS-terminaly-Ukrposhta.pdf

Дії у разі втрати картки:

• звернутися на гарячу лінію банку щодо її блокування;

• звернутися до найближчого відділення уповноваженого банку для її поновлен­ня — переважно банки можуть відновити картку одразу в день звернення;

• при зверненні на гарячу лінію банку дізнатись шляхи її відновлення — деякі банки надають послугу відновлення і доставки картки додому;

В більшості банків є можливість перевипустити картку без візиту до відділення через електронний кабінет клієнта на офіційному вебсайті або в мобільному додат­ку банку — випускається електронна картка, якою можна користуватись для безго­тівкових розрахунків.

Пресслужба Міністерства соціальної політики