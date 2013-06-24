В електронному кабінеті розроблено новий функціонал «Спрямування коштів з ЄР» (форма J/F1307701), який надає змогу платникам миттєво здійснювати платежі з єдиного рахунка.

Для цього платнику необхідно зробити лише 2 кроки:

1. обрати електронну форму J/F1307701;

2. зазначити в цій формі вид платежу та суму.

В умовах сьогодення єдиний рахунок – це альтернативний інструмент для легкості та простоти сплати податків та єдиного внеску.

У режимі 24/7 платнику надана можливість перейти на сплату, використовуючи єдиний рахунок.

За бажанням платник може в електронному кабінеті вибрати електронну форму J/F1307001 «Повідомлення про використання єдиного рахунку» та поповнювати єдиний рахунок.

Всі інші дії, пов’язані з перерахунком коштів з єдиного рахунка в бюджет та фонди соціального страхування, будуть здійснені територіальними органами ДПС.

Пресслужба Державної податкової служби України