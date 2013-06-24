ДО 1 ГРУДНЯ 2022 РОКУ ПРОДОВЖЕНО СТРОК ПОДАННЯ ВПО ЗАЯВ НА ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ НА ПРОЖИВАННЯ!

До 1 грудня 2022 року продовжено строк подання внутрішньо переміщеними особами заяв на отримання допомоги на проживання до органів соціального захисту населення чи засобами поштового зв’язку, якщо такі заяви були подані засобами Порталу Дія до 30 квітня 2022 року та допомога не була ними отримана.

Мінцифри cформовано переліки таких внутрішньо переміщених осіб та за наявності у цих переліках всієї необхідної інформації для призначення і виплати допомоги внутрішньо переміщеній особі ОРГАН СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРИЗНАЧЕННЯ ТАКОЇ ДОПОМОГИ за відповідний період БЕЗ ОСОБИСТОГО ЗВЕРНЕННЯ ОСОБИ.

У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ У ПЕРЕЛІКАХ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ або некоректності її викладення орган соціального захисту населення за наявності засобів зв’язку інформує внутрішньо переміщену особу про надання такою особою необхідної інформації для призначення допомоги за відповідні періоди, а У РАЗІ НЕВКЛЮЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСОБУ ДО ПЕРЕЛІКУ така особа додатково подає інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання заяви засобами Порталу Дія.

Також ЗВЕРТАЄМО УВАГУ на ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВИБІРКОВИХ ПЕРЕВІРОК територіальними органами Національної соціальної сервісної служби України фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи.

Під час проведення такої перевірки, у разі відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем проживання/перебування, посадова особа територіального органу Нацсоцслужби робить відповідний запис в акті і залишає внутрішньо переміщеній особі повідомлення про необхідність протягом 10 календарних днів прибути до органу соціального захисту населення за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації.

У разі, коли внутрішньо переміщена особа протягом 10 календарних днів не прибула до органу соціального захисту населення, орган соціального захисту населення приймає рішення про припинення надання допомоги на проживання з наступного місяця.

Пресслужба Мінсоцполітики