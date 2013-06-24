Шановні військовослужбовці Сухопутних військ Збройних Сил України!
Високий професіоналізм, стійкість, надійність та готовність до виконання найскладніших завдань на полі бою давно стали Вашою нормою і справою честі.
Ви входите до складу військ, які мають героїчну історію, сучасну потужність та славетне майбутнє. Ваші підрозділи завжди були, є і будуть основними носіями бойової могутності та обороноздатності незалежної української держави, її головною атакуючою силою і міццю. Вони несуть основний тягар у ході виконання бойових завдань щодо забезпечення територіальної цілісності та державного суверенітету країни.
Військова майстерність, яку Ви демонструєте, надихає мільйони українців до єдності заради спільної мети.
Вітаю Вас з Днем Сухопутних військ України!
Слава Україні!
Разом переможемо!