Комітет Верховної Ради України з питань бюджету погодив надання коштів для ремонту та реставрації у 2021 році культурних пам’яток комунальної форми власності. Як зазначено на офіційному сайті Міністерства культури та інформаційної політики, йдеться про 275,4 мільйона гривень з державного бюджету. До списку для відновлення увійшли 26 об’єктів комунальної власності. Пропозиції до нього подавали обласні державні адміністрації. Об’єкти підібрала експертна рада при МКІП. Усі вони мають належну проєктно-кошторисну документацію. МКІП розпочне фінансування цих об’єктів зі свого бюджету найближчим часом.

«Надання субвенцій для комунальних закладів –– крок уперед. Адже «Велика реставрація» –– це про об’єкти в усій Україні. Деякі з культурних пам’яток перебувають саме в комунальній власності, але від цього їхня цінність ніяк не зменшується. Як і потреба в ремонтно-реставраційних роботах», –– прокоментував рішення про розширення бюджетного фінансування міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Ідеться про фінансування для відновлення таких пам’яток: Одеський художній музей, вежа Острозького замку, замок Радзивілів на Волині. Також у списку реставрація головного корпусу пам’ятки «Палац» у місті Тульчин на Вінниччині, ремонтно-реставраційні роботи меморіального будинку-музею академіка С.П. Корольова, Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені І. Кочерги та Житомирського академічного обласного театру ляльок. На Закарпатті передбачено реставрацію (протиаварійні роботи) замку-фортеці X—XVI сторіч, першочергові протиаварійні роботи пам’ятки архітектури ХVIІ сторіччя дерев’яної церкви Зіслання Святого Духа у селі Колочава. Завдяки додатковим коштам триватиме реставрація Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, а на Тернопіллі завершать реставрацiю ратушi ХVIII сторіччя в м. Бучачi. У Харківській області відновлять комору XIX cт. із пристосуванням під виставкові та конференційну зали та реставрують будинок управителя (адміністративне та фондове приміщення) на території Національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди.

На Херсонщині об’єктом реставрації став обласний художній музей ім. О. Шовкуненка, на Буковині –– будівля Чернівецької обласної універсальної бібліотеки імені Михайла Івасюка.