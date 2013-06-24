29 грудня Національний банк України ввела в обіг нову пам’ятну банкноту номіналом 500 гривень, присвячену 300-річчю від дня народження Григорія Сковороди. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Святкування 300-річчя великого українського мислителя Григорія Сковороди – це подія року у сфері культури. Вона була внесена до календаря пам'ятних дат ЮНЕСКО. Філософа знають як композитора, співака, перекладача, вчителя та художника не тільки в нашій країні. Нині для українців Григорій Сковорода – провісник свободи, яку ми так виборюємо сьогодні для всього цивілізованого світу», – сказав Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Пам’ятна банкнота ззовні майже ідентична старій, «сковородинській», банкноті номіналом 500 гривень. Проте нова купюра міститиме символіку до святкування ювілею Григорія Сковороди: на лицьовому боці купюри буде нанесений особливий малюнок з підписом «Світ Сковороди», який змінюватиме колір під час зміни кута нахилу банкноти. Тираж нової банкноти – 50 000 штук.

Нагадаємо, 22 листопада НБУ вже запустив у продаж срібну монету «Сад божественних пісень», присвячену збірці поезій Григорія Сковороди.