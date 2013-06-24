Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що у суботу, 30 липня, повз Землю пролетить астероїд 2016 CZ31.

Про це повідомляєУкрінформ з посиланням на Лабораторію реактивного руху NASA(JPL).

За даними NASA, діаметр космічного каменя становить близько 122 метрів. Він максимально наблизиться у суботу до Землі на відстань 2,8 млн кілометрів о 02.02 годині за київським часом.

Видання Newsweekзазначає, що швидкість руху астероїда дорівнює близько 55,5 тис. км за годину, що приблизно в 17 разів швидше, ніж постріл кулі з рушниці, і приблизно в одну п’яту швидше, ніж блискавка.

Цей астероїд не вважається «потенційно небезпечним», адже його довжина не перевищує 150 метрів, хоча його максимальна відстань від нашої планети 30 липня становитиме менш ніж 7,5 млн кілометрів. Для визначення «потенційно небезпечним» він мав би відповідати обом параметрам.

Як повідомлялося, 17 липня повз Землю пролетів астероїд 2022 KY4.