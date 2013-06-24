У вівторок, 6 грудня, повз Землю пролетить астероїд, діаметр якого становить близько 21 метра.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).
Астероїд 2022 WA6 максимально наблизиться до Землі 6 грудня на відстань в 1 680 000 км.
За даними HT Tech, швидкість руху астероїда дорівнює 49 897 км за годину.
Він не вважається «потенційно небезпечним», адже його довжина не перевищує 150 метрів.
Як повідомлялося, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що 1 листопада повз Землю пролетів астероїд2022 RM4.