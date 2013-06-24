Про це заявила головний прокурор ЄС Лаура Кодруца Кевеші. Свого часу вона здобула репутацію борця з корумпованими політиками в Румунії й тепер готова взятися за пошуки осіб та компаній, які допомагають росіянам обходити санкції ЄС. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Лаура Кодруца Кевеші обіймає посаду в ЄС понад рік і має всі засоби для того, щоб розслідувати порушення обмежувальних заходів, які ввів Брюссель проти рф. ЄС, який розглядає можливість криміналізувати обхід санкцій, планує надати повноваження офісу головного прокурора переслідувати тих, хто до цього причетний.