Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) заявило, що повз Землю у неділю, 17 липня, пролетить астероїд 2022 KY4.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA(JPL).

За даними NASA, діаметр космічного каменя становити близько 88 метрів. Він максимально наблизиться цієї неділі до Земліна відстань у 6,1 млн кілометрів.

Британська газета DailyStarзазначає, що нині космічний камінь рухається зі швидкість в 7,5 км за годину.

Це не перший випадок, коли астероїд 2022 KY4 наближається до Землі, а саме, в 1959 році. Наступне його наближення до нашої планети після 17 липня слід очікувати вже у 2048 році.

Зазвичай 2022 KY4 взаємодіє з іншою планетою, перш ніж він починає свій рух до Землі.

Нагадаємо, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) заявило, що повз Землю у неділю, 3 липня, пролетів астероїд 2022 JE1.