Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) повідомило, що повз Землю 6 червня пролетить астероїд 2021 GT2.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Live Science.
За даними NASA, діаметр космічного каменя становить від 37 до 82 метрів, а його швидкість руху - понад 26 000 км за годину.
Очікується, що астероїд безпечно розминеться з нашою планетою на відстані у понад 3,5 мільйона кілометрів.
Зазначається, що після 6 червня наступне наближення 2021 GT2 до Землі відбудеться вже 26 січня 2034 року. Тоді відстань космічного каменя до нашої планети становитиме щонайменше 14,5 мільйонів км.
Нагадаємо, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) повідомило, що повз Землю 4 березня пролетів астероїд 138971(2001 CB21).