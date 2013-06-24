У п’ятницю, 30 грудня, повз Землю пролетить астероїд, діаметр якого близько 16 метрів.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA(JPL), передає Укрінформ.

Астероїд 2022 YG5, величиною з приватний будинок, максимально наблизиться до Землі 30 грудня на відстань 3 120 000 км.

За даними HT Tech, швидкість руху астероїда дорівнює 51286 км за годину.

Цей астероїд не вважається «потенційно небезпечним», адже його довжина не перевищує 150 метрів, хоча його максимальна відстань від планети Землястановитиме менш ніж 7,5 млн кілометрів. Для визначення «потенційно небезпечним» він мав би відповідати обом параметрам.

Нагадаємо, у вівторок, 20 грудня, повз Землю пролетів астероїд, діаметр якого становить близько 207 метрів.