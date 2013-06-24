Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) заявило, що повз Землю у неділю, 3 липня, пролетить астероїд 2022 JE1.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Star.
За даними NASA, діаметр космічного каменя становити від 50 до 155 метрів.
У NASA назвали астероїд2022 JE1 «потенційно небезпечним», він максимально наблизиться цієї неділі до Землі на відстань у 3,29 млн км, це майже у 9 разів більше відстані між Землею та Місяцем.
Його наступне очікуване наближення до Землі відбудеться через п'ять років, 14 липня 2027 року.
Зазначається, що NASA позначило 2022 JE1 як «потенційно небезпечний» через те, що він наблизиться до Землі на відстань, меншу за 7,48 мільйонів км.
Нагадаємо, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) заявило, що повз Землю 6 червня пролетів астероїд 2021 GT2.