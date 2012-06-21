Першу в році комету виявили 3 січня. На думку астрономів, вона має шанси стати найяскравішою в 2021-м. Відзначається, що в грудні небесне тіло наблизиться до Землі настільки, що його можна буде побачити неозброєним оком.

В електронному циркулярі Центру малих планет комета зареєстрована під ім'ям C/2021 A1 (Leonard). Її побачили на знімках, отриманих 1,5-метровим телескопом-рефлектором небесного огляду Catalina Sky Survey в США. У момент виявлення комета розташовувалася в сузір'ї Гончі Пси. Астрономи розгледіли у неї газопилову «голову» діаметром до 10 кутових секунд і короткий пиловий хвіст довжиною до п'яти кутових секунд.

Очікується, що в цьому році 12 грудня C/2021 A1 (Leonard) перебуватиме на відстані 0,233 астрономічних одиниць від Землі, що дозволить побачити її неозброєним оком. Ця комета примітна тим, що пройде дуже близько від Венери – всього в 4,2 мільйона кілометрів. За всю історію астрономічних спостережень тільки п'яти кометам вдалося наблизитися до Землі ближче.

За словами вчених, комета рухається по витягнутій еліптичній орбіті. Астрономи прогнозують, що в момент зближення із Землею вона досягне максимального блиску близько +4 зоряної величини. Уточнюється, що за фактом вона може виявитися ще яскравіше. Також, через розташування комети між Сонцем і Землею, є шанси на ефект прямого розсіювання. І, як наслідок, високої яскравості пилового хвоста.

Для аматорських спостережень в середніх широтах Північної півкулі комета стане доступна з вересня. Вона буде повільно переміщатися на тлі сузір'їв Велика Ведмедиця, Гончі Пси і Волосся Вероніки. Але вже в кінці листопада ситуація зміниться. Видима кутова швидкість руху комети по небу зросте і у спостерігачів буде всього кілька днів, щоб побачити її максимальну яскравість.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»