«Підійдіть, будь ласка, до дверей, фотоелемент мене не бачить, — крізь прозоре скло почула прохання жінки-дюймовочки на вході до супермаркету. — Дякую вам щиро. Мене звати Люба, мій зріст метр двадцять чотири сантиметри, тож частенько потрапляю в подібні пастки», — аж світилася добром нова знайома.

З’ясувалося, що вона виготовляє різдвяних гномів: підручні матеріали в її вмілих руках перетворюються на ці дивні створіння, яких насправді не існує, — вони живуть лише в нашій уяві. Але всі ми любимо цих міфічних істот і ототожнюємо їх із добром. Ось і Любов Чубик прагне обдарувати рукотворним добром усіх, хто трапляється на її життєвій дорозі.

Вона народилася в поліській глибинці — селі Дерть ще донедавна Рокитнівського, а нині Сарненського району. І треба ж так статися, щойно навчившись сидіти, дівчинка впала з печі й пошкодила хребет. Тож її надовго закували в гіпс. Діагноз хондродистрофія не дав змоги Любочці вирости, і зупинилася вона на 124 сантиметрах.

Утім, зріст зовсім не заважає їй робити добро й постійно працювати над собою: «За фахом я педагог, працювала в рідній школі вчителькою малювання й керівником гуртків: учила дітей в’язання, вишивання, паперопластики. Опанувала декупаж та вітраж. А ще я майстер спорту з пауерліфтингу, лежачи підіймала штангу завважки 95 кілограмів . Успішно займалася в рівненському «Інваспорті». Я ж сільська дівчина, роботи ніколи не боялася, тож моя сила у плечах. А ще штовхала ядро й метала молот».

Я ж думаю про те, якою неймовірною життєвою силою володіє ця жіночка-дюймовочка. І про те, що народжується та сила, по суті, з її слабкості.

Двічі Любов Чубик представляла свої унікальні вироби у Верховній Раді України на виставках, які організовували до Дня людей з особливими потребами. І там, каже, продала чимало з них: вишиті рушники, серветки і навіть ляльки з великих дерев’яних ложок. Довгенько депутати гадали, із чого їх так майстерно зроблено, аж доки вона сама не розкрила свій поліський секрет.

А ось улюблених різдвяних гномів не продає — лише дарує. Каже, вони створюють особливий святковий настрій. Бо якщо немає свята в серці, навряд чи знайдеш його під ялинкою, нехай навіть найрозкішнішою. Хіба не так?