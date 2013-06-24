Добровільне скорочення споживання електроенергії хоча на 20% допоможе стабілізувати роботу української енергосистеми після масованих російських обстрілів.
Про це заявив Міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону «Єдині новини», передає Урядовий портал.
Міністр наголосив, що енергетики шукають можливості, як забезпечити достатню потужність генерації, щоб зменшити дефіцит у системі. Водночас і споживачі мають допомогти енергетикам утримати енергетичний фронт.
Стабілізувати роботу енергосистеми, зокрема, сприяє скороченню споживання електроенергії протягом дня і особливо - в році-пік.
«У перші дні масованих російських ракетних атак добровільне скорочення споживання становило в середньому 10%. Водночас атаки ворога продовжуються і енергосистема потребує більшого розвантаження», - повідомив Міністр.
Герман Галущенко підкреслив, що економію електроенергії мають споживачі по всій Україні, незалежно від регіону.
«Росіяни намагаються знищити енергосистему в усій державі, незалежно, де знайти об’єкти енергетичної інфраструктури – на Заході, Сході, Північній чи Південній. Ми сьогодні – єдиний організм, який бореться з навалою, яка йде на нашу енергетику», – наголосив він.
Міністр підкреслив, що добровільне скорочення споживання дозволяє уникнути примусових відключень, які також можуть застосовуватися за рахунок зниження навантаження на електромережі та надання енергетикам можливостей для ремонту обладнання, ушкодженого терористичними атаками.