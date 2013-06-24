Офіційні представники Швейцарської Конфедерації та Турецької Республіки підтвердили, що в містах Берн та Анкара українські випускники зможуть скласти тест під час додаткової сесії. Про це повідомляє Урядовий портал.

Алгоритм дій для вступників, які 20 травня – 7 червня підтвердили намір взяти участь у НМТ і планують складати тест у країнах, де буде пропонуватися лише додаткова сесія:

з 21 червня до 7 липня – пропустити другий етап вибору місця проходження тестування під час основної сесії;

8-18 липня – підтвердити участь у додатковій сесії та вибрати місто;

1-10 серпня – надати остаточну інформацію про намір пройти НМТ у Берні чи Анкарі;

до 12 серпня – отримати запрошення-перепустку, що містить інформацію про адресу тимчасового екзаменаційного центру, дату та час тестування;

16–20 серпня – взяти участь у додатковій сесії.

У Берні буде створено обмежену кількість місць для проходження НМТ у зв’язку з особливостями навчального року країни, тому рекомендуємо вибрати для тестування одну з інших запропонованих країн (за можливості). За посиланням ви можете переглянути перелік країн, у яких вступники можуть скласти тест.