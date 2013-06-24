Уряд ухвалив рішення про збільшення розміру резервного фонду на 73,3 млрд грн. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів 1 квітня. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ці кошти будуть перерозподілені з інших бюджетних програм та направлені перш за все на забезпечення ключових потреб нашої армії та економіки. «Все для фронту — все для перемоги» — це нова державна політика, яка допоможе нам швидше завершити війну», — підкреслив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр також зазначив, що сьогодні стартувала нова програма підтримки внутрішньо переміщених осіб — починається прийом заявок від бізнесу, який бере на роботу переселенців.

«Буде виплачено по 6,5 тисяч гривень за кожного нового працівника. Люди зможуть отримати ці кошти, знайшовши роботу в тих бізнесах, які готові працювати в умовах воєнного стану», — сказав Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль нагадав, що напередодні завершилося подання заявок на програму єПідтримка, у рамках якої виплачувалося по 6,5 тисяч гривень тим, хто втратив роботу.

«Отримали майже 5 млн заявок. Виплати наразі склали 22 млрд грн, їх отримали майже 3,5 млн людей. Ця успішна програма вже допомогла багатьом нашим громадянам», — зазначив очільник Уряду.

Як зауважив Прем’єр-міністр, реєстрація внутрішніх переселенців так само продовжується. За його словами, наразі в органах соціального захисту зареєстровано 260 тисяч людей.

«На основі цієї реєстрації держава буде виплачувати по 2000 гривень дорослому і по 3000 гривень дитині чи особі з інвалідністю. Це будуть щомісячні виплати. Для того, щоб їх отримати, необхідно стати на відповідний облік. Тому закликаю тих, хто переїхав, хто потребує цього — реєструйтесь», — відзначив Денис Шмигаль.

Також Глава Уряду підкреслив, що вже працює програма «Прихисток». Тим, хто прийняв у себе внутрішніх переселенців, буде виплачуватися компенсація на оплату комунальних послуг. За його словами, наразі є вільні та безкоштовні місця для майже 10 тисяч переселенців.