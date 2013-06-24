Публікуємо графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 24.03.2022:

Київ, вокзал Дарниця:

17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.

Харків:

11:30 – №229/230 Харків – Ужгород,

15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро:

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

13:00 – №286/285 Краматорськ – Львів;

16:00 – №288/287 Краматорськ – Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.