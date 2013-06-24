Публікуємо графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 24.03.2022:
Київ, вокзал Дарниця:
17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.
Харків:
11:30 – №229/230 Харків – Ужгород,
15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.
Дніпро:
20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
13:00 – №286/285 Краматорськ – Львів;
16:00 – №288/287 Краматорськ – Львів.
Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.