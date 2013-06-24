Публікуємо графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 25.03.2022:
Київ, вокзал Дарниця:
09:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;
17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.
Харків:
8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,
11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ,
15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.
Дніпро:
20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
13:00 – №290/289 Краматорськ – Львів;
16:00 – №292/291 Краматорськ – Львів.
Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.