У живому куточку Дніпропетровського обласного еколого-натуралістичного центру – десятки тварин. В оранжереї вирощують понад дві сотні видів екзотичних рослин. А ще є власна дослідна ділянка. Доглядати все це господарство допомагають юні науковці.

«Нашому центру цьогоріч виповнилося 90 років. Сюди приходять діти, які прагнуть спілкування з природою. У квітні до нас евакуювали Краматорський екологічний центр разом із живим куточком. Тепер разом із дітьми ми доглядаємо ще й за тваринками-переселенцями», – розповіла заступниця директора обласного еколого-натуралістичного центру Галина Крикун.

Вона додала, що зараз, під час війни, вихованці приходять на заняття разом із батьками.

Серед тварин тут є шиншили, хамелеони, чилійські білки дегу, хом’яки, морські свинки, кролики, папуги. У вуличних вольєрах павичі, фазани, різні породи декоративних курей. У кожного з юннатів – свій улюбленець.

«Я місяць сюди ходжу. Тут класно, можна за тваринами спостерігати. Із цікавого я побачив, як купаються шиншили. А найбільше мені подобається чилійська білка дегу. Спокійна, розумна. Але одного разу влаштувала втечу. Я допомагав ловити», – розповів дніпрянин Давид Хіной.

Фоворити 9-річної Софії Музики – хом’ячки. Дівчинка каже вони маленькі й дуже милі.

«А вдома у мене є два коти та собачка. На заняттях я дізнаюсь, як за пухнастиками потрібно доглядати», – зазначила Софійка.

В оранжереї еколого-натуралістичного центру – понад 200 видів рослин. Їх юннати навчаються пересаджувати, вкорінювати, вирощувати з насіння. Серед найекзотичніших кава, евкаліпт, інжир, гранат. Гордість – монстера делікатесна. Тропічна рослина, представник великих ліан.

«Вона вже 20 років у нас регулярно плодоносить. На смак як ананас, банан та ківі. Має цілий букет ароматів. Діти дуже полюбляють смакувати плоди монстери», – сказала керівниця гуртків юні квітникарі та юні аматори зеленої архітектури Лідія Положій.

На дослідній ділянці діти вирощують рослини на корм тваринам. А ще лікарські та духмяні трави.

На черговому занятті з «врожаю» м’яти, меліси, лимону взялися виготовляти ароматний чай. Еко збір фасували у власноруч розмальовані патріотичні конвертики.

На творчому майстер-класі школярі плели синьо-жовті браслети-обереги.