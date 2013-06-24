Дансько-українсько-шведський документальний фільм «Будинок зі скалок» потрапив у шортлист премії «Оскар».

Про це повідомляє пресслужбаДержкіно, передає Укрінформ.

«Створений за підтримки Держкіно документальний фільм Сімона Леренга Вільмонта «Будинок зі скалок» потрапив у шортлист премії «Оскар». Картина представлена серед 15 кандидатів у категорії «Найкращий документальний повнометражний фільм». П'ятьох номінантів з 15 оберуть у січні 2023 року», - йдеться у повідомленні.

Стрічка розповідає про те, як на тлі війни на Сході Україні невелика група вольових соціальних працівників та працівниць невтомно працює в особливому дитбудинку поблизу лінії фронту та створює безпечний простір для життя дітей, поки державні органи та суди вирішують подальшу долю дитини та її сім'ї.

Стрічку створено в копродукції Швеції, Фінляндії, Данії та України.

Режисер Сімон Леренг Вільмонт, лінійний продюсер та другий режиссер Асад Сафаров. Продюсери Моніка Геллстрьом (Final Cut for Real, Данія), Тобіас Янсон (STORY, Швеція), Самі Янукайнен (Donkey Hotel, Фінляндія), Дар'я Бассель та Віка Хоменко (Moon Man, Україна).

Нагадаємо, фільм «Будинок зі скалок» у березні виборов дві нагороди на Міжнародному кінофестивалі у Салоніках – «Золотий Олександр» як найкращий документальний фільм і нагороду FIPRESCI Award.