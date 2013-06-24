Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму телеграм-каналі повідомив про перебіг процесу отримання документів про освіту випускниками шкіл станом на 5 липня 2022 року.

«Свідоцтва про базову та повну загальну середню освіту отримали понад 90% випускників 9 і 11 класів», — зазначив Сергій Шкарлет.

Міністр додав, що у 12 областях України процес видачі документів завершено на 100%, а саме: Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Черкаській, Чернівецькій.

«Випускники шкіл, які перебувають за кордоном, можуть отримати свідоцтва в закордонних дипломатичних установах України в країні перебування», — підкреслив Сергій Шкарлет.

Свідоцтва випускників, які не змогли виїхати з тимчасово окупованих територій, або хто не мав змоги отримати їх з інших причин, зберігатимуть після завершення воєнного стану протягом року.