Команда Мінцифри продовжує розвивати сервіси, які дають змогу розпочати будівництво без бюрократії та хабарів. Незабаром на порталі Дія можна буде отримати оновлену послугу на виконання будівельних робіт. Долучайтеся до бета-тесту за посиланням, передає Урядовий портал.

Сервіс буде доступний для людей та компаній, які хочуть розпочати будівництво об’єктів СС2 і СС3. Це житлові багатоповерхівки, торговельно-розважальні центри та об’єкти промисловості.

Ми вдосконалили послугу і зробили її більш зручною. Зокрема, покращили автоматичні перевірки документів перед відправкою в органи будівельного контролю та спростили процедуру заповнення заявки.

З оновленою послугою на порталі Дія для отримання дозволу замовнику будівництва не доведеться вносити інформацію вручну та додавати скани документів. Потрібно лише обрати послугу «Дозвіл на виконання робіт» на порталі та вказати один номер для завантаження інформації з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ).

Дані автоматично підтягнуться, якщо вони є в системі. Замовнику залишиться лише перевірити правильність.

Після внесення всіх відомостей, перед відправкою заявки на розгляд відбувається автоматична перевірка відомостей у документах. У разі виявлення помилок чи неточностей замовник отримає сповіщення про те, які відомості потребують коригування. Це дозволить зменшити кількість відмов в отриманні послуги, а також зекономить час як замовникам, так і працівникам органу контролю, які перевіряють документи.

Взяти участь у бета-тесті можуть фізичні та юридичні особи, які:

хочуть отримати дозвіл на початок будівельних робіт або внести зміни у вже зареєстрований дозвіл;

мають Реєстраційний номер проектної документації в ЄДЕССБ.

Послугу реалізовано Мінцифри спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури за підтримки проекту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».