Ще 21 учасникові АТО з Черкащини вручили документи на пільгове кредитування житла. Це відбулося під час розширеного засідання центру допомоги учасникам АТО. Торік обласна рада внесла зміни до програми підтримки учасників АТО, тепер поміж претендентів на забезпечення житлом є й бійці-добровольці.
Як пояснив керівник центру Євгеній Одновол, програма передбачає співфінансування з місцевих та обласного бюджетів 90 та 10% відповідно. І охочих оформити кредити стає дедалі більше. Цьогоріч на придбання житла військовим уже передбачено понад 15 мільйонів гривень, зокрема з місцевих та обласного бюджетів. Бійці мають змогу придбати нове помешкання й у межах державних програм.
Таких програм в області вже 20, ще сім — у містах. Їх розробляють і в об’єднаних територіальних громадах. За роки чинності обласної програми дві квартири (у Смілі та Умані) військовики одержали 2016 року, 18 — 2017-го, 21 — торік. На початку цього, як розповіли в центрі допомоги, в Черкасах зареєстрували 382 охочих узяти кредити, з яких 146 уже підготували повний пакет документів. Загалом в області із заявами про надання житла на пільгових умовах звернулися 104 бійці. Родини, які вже отримали житло в кредит, задоволені, адже в середньому щомісячна плата за умовами кредиту становить 1—2 тисячі гривень, що значно дешевше, ніж оренда житла.
для «Урядового кур’єра»