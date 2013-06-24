«Внесок Словаччини у зміцнення нашої обороноздатності справді вагомий. Дуже високо ціную й особисту роль пані Президента в наданні оборонної допомоги Україні. Ця наша співпраця будується на спільному баченні, що надійний мир в Україні та всій Європі можливий лише на основі повного відновлення територіальної цілісності та поваги до суверенітету нашої держави. І я отримав запевнення, що Словаччина й надалі надаватиме максимальну безпекову допомогу Україні», — наголосив Володимир Зеленський під час зустрічі із Президентом Словаччини Зузаною Чапутовою в Києві.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль акцентував, що Словаччина — один з найбільших адвокатів України в ЄС та допомагає нам на шляху євроінтеграції. «Маємо амбітну мету протягом місяця долучитися до NCTS — спільного митного простору. Ми готові до всіх викликів і готові реалізовувати реформи на нашому євроінтеграційному шляху», — наголосив глава українського уряду. Він висловив вдячність за те, що Словаччина надала надзвичайно затребувану військову та гуманітарну допомогу, яка охоплює майже всі сфери.