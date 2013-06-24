Уже кілька років у нашій державі успішно працює пілотний проєкт «Рука допомоги», який Міністерство соцiальної політики реалізує за підтримки Світового банку в межах проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». Про найцікавіші приклади такої діяльності можна дізнатися з офіційного сайту Мінсоцполітики. Ось свіжий приклад.

42-річний Сергій Юрченко, багатодітний батько із селища міського типу Шевченкове Куп’янського району на Харківщині, тривалий час займався професійною фото- і відеозйомкою. А бджільництво було його хобі. Та три роки тому в житті чоловіка все змінилося. Основне заняття перестало приносити дохід, бо люди дедалі менше замовляли його послуги, а домашня пасіка не могла прогодувати родину, бо була невеликою. Тож Сергій Юрченко змушений був звернутися до районної філії Харківського міського центру зайнятості, щоб отримати статус безробітного.

–– На щастя, у цьому статусі перебував недовго, –– усміхається Сергій. –– Від свого інспектора дізнався, що на Харківщині діє пілотний проєкт «Рука допомоги». Це був мій шанс! Бо тоді вже виношував ідею створювати ФОП і серйозно займатися бджільництвом. Стримували лише драконівські банківські кредити. А ставши учасником проєкту, можна було одержати до 70 тисяч гривень безвідсоткової поворотної допомоги на розвиток підприємництва.

До речі, Сергій Юрченко раніше уже брав допомогу від Центру зайнятості населення на відкриття власної справи, пов’язаної з фото- і відеозйомкою. Ще тоді зрозумів, що написати і захистити бізнес-план не так складно, як видається на перший погляд. Тим паче, у таких державних програмах є фахівці, які навчать і підкажуть.

У Сергія все вдалося: і бізнес-план захистив, і замовлене обладнання, необхідне для розширення власної пасіки, швидко отримав. Тепер родина не бідує.

–– Завдяки проєкту «Рука допомоги» купив рамки, кілька десятків вуликів і велику медогонку, про що найбільше мріяв, –– каже Сергій Юрченко. –– Звісно, без такої потужної медогонки навряд чи міг би вчасно і якісно відкачувати мед із пасіки, яка весь час збільшується. На сьогодні маю сотню бджолосімей.

Багато з них, щоправда, молоді. Цьогоріч самостійно розселив чимало бджолиних сімей, тому відкачка меду з їхніх вуликів ще була неповноцінною.

Чого не має Сергій, так це кредитних боргів. За три роки він як фізична особа-підприємець сплатив близько 70 тисяч гривень податків і зборів –– стільки, як отримав безготівкової допомоги від держави на розвиток підприємництва. Ці гроші ввійшли йому в рахунок погашення позики. І це, на його думку, найпривабливіша умова проєкту. Ти просто прозоро працюєш, і щомісяця твоя сума заборгованості зменшується на суму обов’язкових платежів, а держава отримує вкладені в тебе кошти. Це потужний старт для розвитку бізнесу.

А мед у Сергія Юрченка дуже смачний і цілющий, бо нектар для нього його бджоли збирають з екологічно чистого цвіту акацій, лип та лісових квітів. Господар завжди вивозить свою пасіку подалі від загазованої і забрудненої міської атмосфери. Урожай меду цьогоріч видався дуже хорошим. Сергій накачав майже тонну акацієвого та липового меду та понад три тонни соняшникового. Півтори тонни солодкої продукції Сергій уже продав оптовим покупцям. Пів тонни реалізував самостійно на ринках Харкова за вищою ціною. А тонну залишив до того часу, коли на ринку буде дефіцит меду і його вартість знову зросте. Додатково торгує продуктами бджільництва –– пергою, маточним молочком, настоянкою воскової молі, прополісом…

–– Мед продавати вигідно, –– усміхається Сергій. –– Він завжди в ціні, особливо травневий. Я сам собі господар, сам планую роботу і зарплату. Доходи від бізнесу дають змогу оплачувати навчання і проживання старшої доньки в Харкові, щоліта всім сімейством відпочивати на морі. Частину доходів, звісно, вкладаю у розширення пасіки.

Ще Сергій поділився секретом здоров’я своєї родини. У них біля кухонного столу стоїть десятилітрове відро з акацієвим медом, і кожен член сім’ї щодня черпає звідти по кілька ложок цілющої смакоти. А замість чаю й кави вони п’ють воду з розведеним у ній медом.

ПРЯМА МОВА

Марина ЛАЗЕБНА, міністр соціальної політики

–– Із січня наступного року держава надаватиме безробітним членам малозабезпечених сімей фінансову допомогу на започаткування власного бізнесу в межах нової бюджетної програми. На її реалізацію в проєкті держбюджету передбачено майже 100 млн грн.